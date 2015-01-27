Трое петербуржцев погибли при пожаре в частном доме в Псковской области

Предварительно, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

В Стругокрасненском районе проводится проверка по факту гибели троих петербуржцев при пожаре. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Правоохранителям 7 сентября поступила информация об обнаружении на месте пожара в дачном доме, который расположен в деревне Ксти, тел 36-летнего мужчины и двух женщин 56 и 24 лет с признаками воздействия высоких температур. Погибшими являются жители Северной столицы, приехавшие на дачу для отдыха. Предварительно, причиной возгорания мог стать аварийный режим работы электрооборудования.

В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Пресс-служба СУ СК РФ по Псковской области

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)