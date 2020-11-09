На Богатырском проспекте загорелась "Газель"

Пострадал ли кто-то неизвестно.

Вечером в понедельник, 9 ноября, петербуржцы сообщили в соцсетях, что у "Окея" на Богатырском проспекте горит "Газель".

Редакция Piter.TV получила кадры с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен момент ДТП. По всей видимости, авто зацепилось за провода и загорелось. Судя по кадрам, водитель горящего авто проехал еще несколько метров после того, как машина загорелась. Официальной информации от пресс-службы УГИБДД по происшествию пока не поступало. Пострадал ли водитель, неизвестно. Также нет достоверной информации, по какой причине произошло возгорание.

Ранее мы писали, что на Загородном проспекте произошло ДТП.

Видео: Piter.TV