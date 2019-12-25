На Биржевом мосту устанавливают гидроцилиндры, произведенные в Петербурге

Оборудование ускорит разводку переправы до 3,5 минут.

На Биржевой мост в Петербурге начинают устанавливать новые гидроцилиндры - оборудование, необходимое для убыстрения разводки переправы. Об этом рассказал председатель комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга Андрей Левакин на своей странице ВКонтакте.

Как подчеркнул чиновник, гидроцилиндры не импортные - их произвели на Обуховском заводе непосредственно в Северной столице, хотя рассматривались и европейские варианты. Благодаря обновлению, разводка моста до угла 62 градуса увеличится с 9 до 3,5 минут.

Напомним, что в прошедшем октябре Биржевой мост был закрыт на капремонт. Работы подойдут к концу в мае 2023-его.

Ранее мы сообщили о том, что разведенный Дворцовый и Благовещенский мосты можно будет увидеть 23 июня.

Фото: ВКонтакте / levakin_ay