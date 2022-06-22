Разведенный Дворцовый и Благовещенский мосты можно будет увидеть 23 июня

График разводки мостов в Петербурге изменят из-за подготовки к празднику выпускников "Алые Паруса". Об этом сообщила пресс-служба СПб ГБУ "Мостотрест".

За 10 минут до разводки и через 10 минут после в ночь с 23 на 24 июня будут введены ограничения движения по центральным переправам. Речь идет о Благовещенском и Дворцовом мостах.

Благовещенский мост разведут с 20:10 до 20:25 и в 01:25, далее — по графику.

Дворцовый мост будет закрыт с 20:45 до 01:10 и далее — по графику.

Остальные мосты будут разведены по графику. Расписание можно узнать на сайте "Мостотреста".

Напомним, "Алые паруса" пройдут в ночь с 24 на 25 июня. Концерт начнется в 22:00. Он будет разделен на три тематических блока.

Видео: АстроФотоБолото