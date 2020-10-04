На Биржевом мосту столкнулись две машины

Есть ли пострадавшие, неизвестно.

Ближе к вечеру в воскресенье, 4 октября, на Биржевом мосту произошла авария.

В распоряжение редакции Piter.TV попали кадры момента ДТП. Видно, как в иномарку, которая движется по своей полосе, врезается встречный автомобиль. По всей видимости, виновник аварии не справился с управлением. Пострадал ли кто-то, пока неизвестно. Официальной информации по случившемуся не поступало.

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Видео: Piter.TV