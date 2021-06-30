На Биржевом мосту приступили к монтажу подшипников разводного крыла

Проезд по мосту закрыт с октября 2021 года.

Пресс-служба аппарата вице-губернатора Максима Соколова рассказала о новом этапе капитального ремонта Биржевого моста. На переправу доставили новые сферические подшипники. Детали начали устанавливать в проектное положение.

Всего на мосту установят 24 подшипника. 8 из них будут находиться в осях вращения противовесов, 16 – в осях вращения крыла. Вес одного подшипника достигает 256 кг, а внешний диаметр – 67 см. Отмечается, что они идеально подходят для разводных мостов. Один подшипник должен исправно работать минимум 50 лет.

Разводные мосты не уступают в сложности станкам, машинам, авиационной и даже космической техники. Поэтому запас прочности должен составляет не менее 50 лет постоянной эксплуатации. Новые подшипники обеспечат безаварийную работу разводного крыла. говорится в сообщении.

На данный момент подрядчик ПО "Возрождение" демонтировал существующее оборудование наружного освещения, снял архитектурно-художественную подсветку, оборудование разводного пролета.

Открыть движение по мосту планируют осенью 2022 года. При этом на завершение капремонта отведено время до мая 2023.

Ранее Piter.tv писал о том, что Дворцовый мост отмыли от грязи.

Фото: администрация Петербурга