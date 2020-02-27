Дворцовый мост отмыли от грязи

Сотрудники очистили перила, тротуары и проезжую часть.

В понедельник, 18 апреля, Дворцовый мост отмыли от зимней грязи сотрудники "Мостотреста". Об этом рассказали в официальном паблике в социальной сети "Вконтакте".

Сотрудники не использовали моющие средства, только воду под давлением. Так, они очистили перила, тротуары и проезжую часть. К 18 апреля специалисты уже отмыли 21 объект. Смольная и Воскресенская набережные уже прошли водные процедуры, к ним присоединились малые мосты в пригородах Петербурга. Также в порядок приводят путепроводы, транспортные тоннели, надземные и подземные пешеходные переходы.

Ранее жители дома Корнилова очистили аутентичные витражи ХХ века. Витражи отличаются уникальным для петербургских домов методом создания рисунка на стекле.

Фото: Вконтакте / CПб ГБУ "Мостотрест"