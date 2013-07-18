  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Белорусской олимпиаде по физике победил школьник из Петербурга
Сегодня, 19:40
197
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Белорусской олимпиаде по физике победил школьник из Петербурга

0 0

Российская команда собрала 10 медалей.

Школьник из Петербурга победил на  Белорусской олимпиаде по физике. Об этом сообщили на сайте Минпросвещения РФ.

В Минске 21 и 23 ноября провели два этапа интеллектуального состязания, в котором приняли участие школьники из разных городов Беларуси и РФ. 

Российская команда собрала 10 медалей. Шесть из них – золотые, а остальные серебряные. Одну из них принес ученик физико-математического лицея  № 239 Вадим Рыбаков.

Теперь победители из старших классов стали  кандидатами в сборную команду РФ на Международную олимпиаду по физике 2023 года, а учащиеся, выступавшие в младшей лиге, по итогам сборов отобраны на Международную естественно-научную олимпиаду юниоров.

Ранее на Piter.tv: НИУ ВШЭ запустит для детей и подростков из Петербурга курсы дизайна.

Фото:  пресс-служба Минпросвещения России

Теги: образование, олимпиада по физике, победа на олимпиаде, школьники
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии