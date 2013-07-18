На Белорусской олимпиаде по физике победил школьник из Петербурга

Российская команда собрала 10 медалей.

Школьник из Петербурга победил на Белорусской олимпиаде по физике. Об этом сообщили на сайте Минпросвещения РФ.

В Минске 21 и 23 ноября провели два этапа интеллектуального состязания, в котором приняли участие школьники из разных городов Беларуси и РФ.

Российская команда собрала 10 медалей. Шесть из них – золотые, а остальные серебряные. Одну из них принес ученик физико-математического лицея № 239 Вадим Рыбаков.

Теперь победители из старших классов стали кандидатами в сборную команду РФ на Международную олимпиаду по физике 2023 года, а учащиеся, выступавшие в младшей лиге, по итогам сборов отобраны на Международную естественно-научную олимпиаду юниоров.

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Фото: пресс-служба Минпросвещения России