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НИУ ВШЭ запустит для детей и подростков из Петербурга курсы дизайна
Сегодня, 11:52
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НИУ ВШЭ запустит для детей и подростков из Петербурга курсы дизайна

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Учащимся предлагают пять направлений: "Графический дизайн", "Авторский комикс", "Дизайн интерьера", "Арт-дизайн" и "Векторная иллюстрация в Adobe Illustrator".

Для петербургских школьников НИУ ВШЭ готовит курсы дизайна. Занятия начнутся в феврале 2023 года. Об этом сообщили на телеканале "Санкт-Петербург".

Преподавать для детей и подростков будут художники и специалисты в разных сферах искусства.

Учащимся предлагают пять направлений: "Графический дизайн", "Авторский комикс", "Дизайн интерьера", "Арт-дизайн" и "Векторная иллюстрация в Adobe Illustrator". Также школьники научатся работать в Photoshop, Adobe Illustrator, Readymag и SketchUp.

Ранее на Piter.tv: школьники Пушкинского района будут учиться финансовой грамотности с помощью "Точки роста".

Фото: Pxhere

Теги: дети, курсы по дизайну, ниу вшэ, образование, профессии
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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