На Белоостровском шоссе произошло страшное лобовое ДТП. Есть погибшие

Водитель выехавшей на встречку иномарки погиб на месте.

В Курортном районе Санкт-Петербурга в результате лобового столкновения двух машин погиб один человек и четверо пострадали, сообщает 7 января отдел пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД России по городу и области.

Известно, что авария произошла в 11:30 на 3-м километре Белоостровского шоссе. Столкнулись Hyundai и Land Rover. По информации ГИБДД Hyundai выехал на встречную полосу движения, по которой в этот момент двигался автомобиль. Водитель Hyundai скончался на месте, в Land Rover четверо пострадавших.

На данный момент двое находятся в тяжелом состоянии, а двое в состоянии средней тяжести. Они доставлены в городские больницы. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на Лиговском столкнулись иномарка и микроавтобус: есть пострадавшие.

Видео: Отдел пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД России