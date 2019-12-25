На трассе Р-23 "Псков" пассажир погиб, вылетев в окно после лобового столкновения

20 июля около 17 часов 45 минут на 156 километре автотрассы Р-23 "Санкт-Петербург - Псков" произошло столкновение двух легковых автомобилей - Лады Калина и Мерседеса. За рулем отечественной машины находилась женщина 1945 года рождения, которая начала выполнять левый поворот, не пропустив "Мерседес", у которого было преимущество, что и привело к аварии.
От удара пассажир "Лады" вылетел в лобовое окно; от полученных травм наступила моментальная смерть на месте. Водительница была отправлена в Лужскую ЦРБ. Мужчина, управлявший "Мерседесом", не пострадал.
Обстоятельства аварии и личности пассажиров "Лады" устанавливают сотрудники ГИБДД, на месте работала дежурная смена 135-й пожарно-спасательной части.
Ранее сегодня на Пулковском шоссе произошло ДТП с участием двух иномарок и грузовика.
Фото: ВКонтакте/Место происшествия |ДТП| ЧП | г. Луга
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