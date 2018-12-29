На Лиговском столкнулись иномарка и микроавтобус: есть пострадавшие

Утром 7 января на пересечении Воздухоплавательной улицы и Лиговского проспекта произошло серьезное ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. Очевидцы сообщают в социальных сетях о пострадавших.
Известно, что на место происшествия прибыли три скорые и реанимация. По предварительным данным в результате аварии пострадали четыре человека.
По информации очевидцев случившегося в микроавтобус при повороте на Лиговский проспект врезалась иномарка "Форд".
Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что женщину с ребенком сбили на "зебре" на Планерной улице.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург
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