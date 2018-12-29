На Лиговском столкнулись иномарка и микроавтобус: есть пострадавшие

Инцидент произошел в понедельник утром.

Утром 7 января на пересечении Воздухоплавательной улицы и Лиговского проспекта произошло серьезное ДТП с участием легковушки и микроавтобуса. Очевидцы сообщают в социальных сетях о пострадавших.

Известно, что на место происшествия прибыли три скорые и реанимация. По предварительным данным в результате аварии пострадали четыре человека.

По информации очевидцев случившегося в микроавтобус при повороте на Лиговский проспект врезалась иномарка "Форд".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что женщину с ребенком сбили на "зебре" на Планерной улице.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург