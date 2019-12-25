Мотоциклист попал под машину на улице Белы Куна

Водители не смогли разъехаться на перекрестке.

Утром 14 сентября во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием мотоцикла и легковушки. В сети появилась фотография с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, на улице Белы Куна в сторону Бухарестской улицы мотоциклист попал под машину. По предварительной версии, водителя мотоцикла могло ослепить солнце, и он не смог увернуться от автомобиля. Сведений о состоянии пострадавшего нет.

Ранее мы писали, что на Зайцева 35-летняя женщина попала под колеса иномарки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ольга Круподерова