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Мотоциклист попал под машину на улице Белы Куна
Сегодня, 9:35
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Alena_Zinovieva

Мотоциклист попал под машину на улице Белы Куна

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Водители не смогли разъехаться на перекрестке.

Утром 14 сентября во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария с участием мотоцикла и легковушки. В сети появилась фотография с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, на улице Белы Куна в сторону Бухарестской улицы мотоциклист попал под машину. По предварительной версии, водителя мотоцикла могло ослепить солнце, и он не смог увернуться от автомобиля. Сведений о состоянии пострадавшего нет.

Ранее мы писали, что на Зайцева 35-летняя женщина попала под колеса иномарки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Ольга Круподерова

Теги: авария, дтп с мотоциклистом, улица белы куна
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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