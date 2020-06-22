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На Батарейной горе в Выборге замечен лосенок

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Животное выбралось на проезжую часть.

Несколько жителей Выборга заметили молодого лося в районе Батарейной Горы. Сначала животное прогуливалось у лыжной базы, а затем проскакало по проезжей части. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Водители обеспокоены появлением резвого сохатого на дороге и просят других участников движения быть крайне внимательными.

Ранее мы рассказали о том, что автомобиль сбил лося на трассе "Кола".

Фото и видео: ВКонтакте / vyborg_interesting

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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