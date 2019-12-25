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Автомобиль сбил лося на трассе "Кола"
Сегодня, 17:16
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Arinablinova

Автомобиль сбил лося на трассе "Кола"

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В результате столкновения также пострадал один из пассажиров.

В субботу, 20 июня, водитель "Форда" сбил лося в Волховском районе Ленинградской области. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие". 

Известно, что столкновение с животным произошло на трассе "Кола" у поворота на деревню Немятово. За рулем автомобиля находился 49-летний мужчина.

В результате столкновения также пострадал 21-летний пассажир "Форда". О серьезности травм не сообщалось.

По факту случившегося ведется проверка.

Ранее мы писали, что водителей предупредили о лосе, гуляющем по Киевскому шоссе.

Фото: Pixabay

Теги: дтп, животные, лось
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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