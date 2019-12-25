На Бассейной улице две иномарки столкнулись лоб в лоб

Столкнулись "Ниссан" и "Инфинити".

Как сообщил портал "Мегаполис", вечером 9 февраля в районе дома №17 по Бассейной улице водитель "Инфинити" выехал на встречную полосу, где столкнулся с "Ниссананом".

Водителя "Ниссана" госпитализировали, предположительно, с вывихом плеча. Водитель "Инфинити", трезвый на вид мужчина 28 лет, и его пассажир отделались испугом.

Как отмечает свидетель, водитель "Инфинити" ехал по встречной полосе, хотя дорога была свободна.

Ранее мы писали, что в результате ДТП в Тосненском районе погиб пешеход.

Фото: "Вконтакте" / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".