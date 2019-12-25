На Бассейной столкнулись "Шкода" и юный велосипедист

Подросток получил травмы средней степени тяжести.

Днем в пятницу, 25 сентября, в Московском районе Петербурга произошла авария с пострадавшим молодым велосипедистом. По данным дорожной полиции, во дворе дома №21 по Бассейной улице в четвертом часу дня автомобиль "Шкода Фелисия" столкнулся с мальчиком 13-ти лет на двухколесном транспорте. За рулем чешской иномарки находился 32-летний водитель.

В результате аварии пострадавший юноша получил травмы средней тяжести. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее мы показали видео того, как эвакуатор в Петербурге сбил девочку-подростка. На переходе оказалась девочка 13 лет с подругой, но только она получила тяжелые травмы, не успев перебежать дорогу. По факту происшествия проводится проверка.

Фото: Piter.tv