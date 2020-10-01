На Балтийском вокзале выпустят редкую транспортную карту для велосипедистов

Петербуржцы смогут купить уникальную карту с поездом и велосипедом за 450 рублей.

На Балтийском вокзале Петербурга 22 сентября стартует продажа лимитированной транспортной карты с тематическим дизайном. Акция приурочена к Всемирному дню без автомобиля и мероприятию "На работу на велосипеде". Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании.

На карте изображены поезд и велосипедисты как символы экологичного транспорта. В комплект также входит открытка с правилами провоза велосипеда.

Продажа стартует 22 сентября в 10:00 в кассе №9 Балтийского вокзала. Цена карты составит 450 руб. Один покупатель сможет приобрести только один экземпляр. Тираж ограничен.

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти