В Красносельском районе продлили троллейбусный маршрут №32

В четверг, 15 августа, в Петербурге продлили троллейбусный маршрут №32. Теперь до Балтийского бульвара в Красносельском районе будут ходить электробусы, сообщил пресс-центр городской администрации.
Новый маршрут пройдет следующим образом: Троллейбусный парк №1 — метро "Ленинский проспект" — Ленинский проспект — Балтийский бульвар — улица Маршала Казакова — проспект Героев — Ленинский проспект — метро "Ленинский проспект" — Троллейбусный парк № 1.
Напомним, что в Петербурге это уже седьмой маршрут с электробусами.
Ранее Piter.TV сообщал о том, что на пустом проспекте Косыгина столкнулись "Nissan Tiida" и "BMW".
Фото: Piter.TV; пресс-центр администрации Петербурга
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