В Красносельском районе продлили троллейбусный маршрут №32

До Балтийского бульвара запустили новые электробусы.

В четверг, 15 августа, в Петербурге продлили троллейбусный маршрут №32. Теперь до Балтийского бульвара в Красносельском районе будут ходить электробусы, сообщил пресс-центр городской администрации.

Новый маршрут пройдет следующим образом: Троллейбусный парк №1 — метро "Ленинский проспект" — Ленинский проспект — Балтийский бульвар — улица Маршала Казакова — проспект Героев — Ленинский проспект — метро "Ленинский проспект" — Троллейбусный парк № 1.

Напомним, что в Петербурге это уже седьмой маршрут с электробусами.

Ранее Piter.TV сообщал о том, что на пустом проспекте Косыгина столкнулись "Nissan Tiida" и "BMW".

Фото: Piter.TV; пресс-центр администрации Петербурга