На Балканской площади маршрутка сбила пятилетнюю девочку

По данным компании-перевозчика, мать с ребёнком находились вне зоны пешеходного перехода.

В пятницу вечером, 5 ноября, во Фрунзенском районе маршрутный автобус сбил пятилетнюю девочку. Об этом сообщает "78.ru" со сыылкой на источники в экстренных службах.

По данным источников, дорожный инцидент произошел на Балканской площади. Ребенка сбил автобус № 50, который на балансе "Пассажиравтотранса".

Сообщается, что на месте происшествия работают медики и полицейские, девочка в сознании. Пострадавшую отправили на обследование в медучреждение, травм нет.

По данным компании-перевозчика, мать с ребёнком находились вне зоны пешеходного перехода, когда автобус при развороте коснулся девочки.

Ранее в субботу ограничат движение на трассах М-10, "Кола" и "Скандинавия".

Фото: Piter.tv