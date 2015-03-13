  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Балканской площади маршрутка сбила пятилетнюю девочку
Сегодня, 22:03
46
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

На Балканской площади маршрутка сбила пятилетнюю девочку

0 0

По данным компании-перевозчика, мать с ребёнком находились вне зоны пешеходного перехода.

В пятницу вечером, 5 ноября, во Фрунзенском районе маршрутный автобус сбил пятилетнюю девочку. Об этом сообщает "78.ru" со сыылкой на источники в экстренных службах.

По данным источников, дорожный инцидент произошел на Балканской площади. Ребенка сбил автобус № 50, который на балансе "Пассажиравтотранса".

Сообщается, что на месте происшествия работают медики и полицейские, девочка в сознании. Пострадавшую отправили на обследование в медучреждение, травм нет. 

По данным компании-перевозчика, мать с ребёнком находились вне зоны пешеходного перехода, когда автобус при развороте коснулся девочки.

Ранее в субботу ограничат движение на трассах М-10, "Кола" и "Скандинавия".

Фото: Piter.tv

Теги: балканская площадь дтп, дтп с ребенком
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии