На Балканской площади девушка после ссоры выстрелила парню в голову

На месте задержали трех парней и двух девушек, при этом некоторым из задержанных еще нет 18 лет.

Накануне, 30 сентября, произошла массовая драка у дома № 7 на улице Ярослава Гашека. Сотрудники полиции задержали трех парней и двух девушек, при этом некоторым из задержанных еще нет 18 лет. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Полицейские установили, что около шести часов вечера на Балканской площади у дома №5 одна из девушек во время ссоры выстрелила в голову 19-летнему молодому человеку из пускового устройства "Сигнал охотника".

Возбуждено уголовное дело по статье за "хулиганство".

Ранее драка со стрельбой на Руставели попала на видео.

Фото: Piter.TV