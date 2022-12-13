На Байконурской дорожные полицейские задержали пьяного официанта за рулем авто

Друг водителя обматерил стражей порядка.

В Приморском районе Петербурга ночью правоохранители задержали пьяного водителя. Молодой человек обматерил не только сотрудников ГИБДД, но и понятого. К выпившему автомобилисту присоединился и его "веселый" пассажир. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Машину злоумышленника остановили на Байконурской улице. По словам очевидцев, водитель плохо ориентировался в пространстве. Благодаря бдительности дорожной полиции аварии удалось избежать.

Добавим, что автомобилист-нарушитель работает официантом в городском сетевом ресторане. Теперь 20-летнему юноше придется отдать зарплату, чтобы выплатить штраф. Также ему грозит лишение прав.

Добавим, что агрессивного приятеля автомобилиста задержали. Сотрудники ППСП УМВД по Приморскому району забрали пассажира-дебошира и доставили в отдел полиции.

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Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор