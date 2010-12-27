На Байкале со скалы сняли туристку из Петербурга

Женщина провела в одиночестве около трех часов и едва не опоздала на самолет.

В субботу, 2 ноября, к байкальскому поисково-спасательному отряду МЧС России обратилась 29-летняя петербурженка, которая не смогла самостоятельно спуститься со скалы. Женщина сидела на высоте 10-15 метров прямо над тоннелем Кругобайкальской железной дороги. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Спасателям пришлось преодолеть около 200 метров от железной дороги до скалы, чтобы добраться до пострадавшей. Женщину снимали при помощи альпинистского снаряжения.

В общей сложности петербурженка провела в одиночестве около трех часов. Она замерзла, но не пострадала. После женщина отправилась в иркутский аэропорт, откуда через час вылетел самолет в Петербург.

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Фото: ВКонтакте / Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ