На Байкале пресечена деятельность браконьеров, выловивших омуля на сумму более 13 млн рублей

На Байкале российскими правоохранительными органами и специалистами Росгвардии пресечена деятельность браконьеров, выловивших омуля на сумму более 13 миллионов рублей. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк через социальные сети. Известно, что оперативники нашли свыше 1,8 тысячи незаконно выловленного рыбы вблизи около поселка Большое Голоустное Иркутской области. Ранее полицейские получили информацию, что на озере неизвестные занимаются браконьерским выловом. Для проверки полученных сведений эксперты отправились на место происшествия. Там они обнаружили пятерых местных жителей. В их лодках, а также транспортном средстве, который находился неподалеку, размещались 30 ящиков с рыбой и мешки с рыболовными сетями разного размера.

Помимо рыбы, у них изъяты две лодки с подвесными моторами, более 260 тысяч рублей и другие предметы, имеющие доказательственное значение. Причиненный водным биологическим ресурсам ущерб составил порядка 13,5 миллиона рублей. пресс-слкжба МВД РФ

Ведется уголовное дело по статьям 33 и 256 УК РФ. Фигуранты расследования находятся под стражей. Полицейские также вышли на след покупателей браконьерского улова.В ходе обысков у них сотрудники МВД обнаружили 1,5 тонны омуля, а также 2,3 тысячи единиц рыбы вяленого, солёного и копчёного изготовления. У второй покупательницы полицейскими изъято более 300 килограммов рыбы различных видов. Сейчас вся изъятая водная продукция направлена на лабораторную экспертизу, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Фото и видео: МВД Медиа