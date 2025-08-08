В результате происшествия нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь.

На Байкале микроавтобус с пассажирами скатился в озеро со склона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 8 августа в Ольхонском районе около туристической базы "Тойнак". В озеро Байкал скатился микроавтобус, перевозивший 17 пассажиров.

В результате происшествия нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Число пострадавших уточняется.

Видео: ГУ МВД России по Иркутской области