Сегодня, 14:22
На Байкале микроавтобус с пассажирами скатился в озеро со склона

В результате происшествия нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь.

На Байкале микроавтобус с пассажирами скатился в озеро со склона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел 8 августа в Ольхонском районе около туристической базы "Тойнак". В озеро Байкал скатился микроавтобус, перевозивший 17 пассажиров.

В результате происшествия нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Число пострадавших уточняется.

Ранее мы сообщали, что в Туве семь подростков пострадали при опрокидывании автомобиля.

Видео: ГУ МВД России по Иркутской области

Теги: байкал, микроавтобус, озеро, пассажиры, пострадавшие
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости России,

