На Байкале микроавтобус с пассажирами скатился в озеро со склона. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.
Инцидент произошел 8 августа в Ольхонском районе около туристической базы "Тойнак". В озеро Байкал скатился микроавтобус, перевозивший 17 пассажиров.
В результате происшествия нескольким пассажирам понадобилась медицинская помощь. На месте происшествия работают сотрудники полиции и экстренных служб. Число пострадавших уточняется.
Ранее мы сообщали, что в Туве семь подростков пострадали при опрокидывании автомобиля.
Видео: ГУ МВД России по Иркутской области
