На "Авито" продают историческую водонапорную башню на Октябрьской набережной

Здание находится около станции метро "Ломоносовская".

На "Авито" продают историческую башню на Октябрьской набережной. Стоимость объекта – свыше 30 млн рублей.

Здание расположено около станции метро "Ломоносовская". Рядом находятся деловые и промышленные центры. Сведения о выделенных мощностях в части инженерной обеспеченности объекта оценки не указаны.

На участке есть охранная зона водопроводных сетей, охранная зона тепловых сетей, охранная зона памятника истории и культуры.

Ранее на Piter.tv: на Английской набережной отреставрировали парадный фасад особняка Румянцева.

Фото: Авито