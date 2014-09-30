На "Авито" продают историческую водонапорную башню на Октябрьской набережной

На "Авито" продают историческую башню на Октябрьской набережной. Стоимость объекта – свыше 30 млн рублей.
Здание расположено около станции метро "Ломоносовская". Рядом находятся деловые и промышленные центры. Сведения о выделенных мощностях в части инженерной обеспеченности объекта оценки не указаны.
На участке есть охранная зона водопроводных сетей, охранная зона тепловых сетей, охранная зона памятника истории и культуры.
Ранее на Piter.tv: на Английской набережной отреставрировали парадный фасад особняка Румянцева.
Фото: Авито
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