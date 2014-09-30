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На "Авито" продают историческую водонапорную башню на Октябрьской набережной
Сегодня, 12:50
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На "Авито" продают историческую водонапорную башню на Октябрьской набережной

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Здание находится около станции метро "Ломоносовская".

На "Авито" продают историческую башню на Октябрьской набережной. Стоимость объекта – свыше 30 млн рублей. 

Здание расположено около станции метро "Ломоносовская". Рядом находятся деловые и промышленные центры.  Сведения о выделенных мощностях в части инженерной обеспеченности объекта оценки  не указаны.

На участке есть охранная зона водопроводных сетей, охранная зона тепловых сетей, охранная зона памятника истории и культуры.

Ранее на Piter.tv: на Английской набережной отреставрировали парадный фасад особняка Румянцева.

Фото: Авито

Теги: авито, водонапорная башня, недвижимость, продажа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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