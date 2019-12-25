Проектом занималась компания "Возрождение Петербурга". Работы провели на средства из городского бюджета.

На Английской набережной отреставрировали парадный фасад особняка Румянцева. Об этом сообщили в tg-канале правительства Северной столицы.

Специалисты укрепили лепнину и выполнили штукатурные работы. Кроме того, они привели в порядок барельеф "Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины", гранитный цоколь, балкон и столярные заполнения фасада.

Проектом занималась компания "Возрождение Петербурга". Работы провели на средства из горбюджета.

Ранее на Piter.tv: Бастрыкин поручил провести проверку по вырубке сквера у петербургской школы.

Фото: Телеграм / Правительство Петербурга