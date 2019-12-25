На Английской набережной отреставрировали парадный фасад особняка Румянцева. Об этом сообщили в tg-канале правительства Северной столицы.
Специалисты укрепили лепнину и выполнили штукатурные работы. Кроме того, они привели в порядок барельеф "Аполлон-Мусагет на Парнасе в окружении девяти муз и матери их Мнемозины", гранитный цоколь, балкон и столярные заполнения фасада.
Проектом занималась компания "Возрождение Петербурга". Работы провели на средства из горбюджета.
Ранее на Piter.tv: Бастрыкин поручил провести проверку по вырубке сквера у петербургской школы.
Фото: Телеграм / Правительство Петербурга
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