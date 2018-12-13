Костюмированные налетчики пытались вскрыть банкомат на проспекте Авиаконструкторов

Полиция Приморского района Петербурга ищет двух мужчин, которые с помощью кувалды и зубила пытались вскрыть банкомат Сбербанка. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел ночью 16 мая на проспекте Авиаконструкторов, 47. Криминальная парочка заявилась в зону "24 часа" около 03:30. Лица мужчин были закрыты маскарадными масками. Первым делом грабители распылили краску из аэрозольного баллончика на объективы видеокамер. После вход пошли кувалда и зубило. Сколько не пытались грабители пробить лицевую панель банкомата, она так и не поддалась. Злоумышленники решили скрыться с места преступления, не дожидаясь полиции.
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Фото: Piter.TV
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