Костюмированные налетчики пытались вскрыть банкомат на проспекте Авиаконструкторов

Мужчины пришли на дело в маскарадных масках, с кувалдой и зубилом.

Полиция Приморского района Петербурга ищет двух мужчин, которые с помощью кувалды и зубила пытались вскрыть банкомат Сбербанка. Об этом сообщает источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел ночью 16 мая на проспекте Авиаконструкторов, 47. Криминальная парочка заявилась в зону "24 часа" около 03:30. Лица мужчин были закрыты маскарадными масками. Первым делом грабители распылили краску из аэрозольного баллончика на объективы видеокамер. После вход пошли кувалда и зубило. Сколько не пытались грабители пробить лицевую панель банкомата, она так и не поддалась. Злоумышленники решили скрыться с места преступления, не дожидаясь полиции.

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Фото: Piter.TV