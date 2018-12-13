Неизвестные с ножом отобрали у петербуржца 230 тысяч рублей

Наживой грабителей также стал мобильный телефон потерпевшего.

Вечером 12 мая в Красносельском районе Петербурга произошло ограбление. Двое неизвестных с ножом напали на водителя одной из петербургских фирм и отобрали у него деньги и мобильный телефон. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Нападение произошло возле дома №77 по Петергофскому шоссе. Наживой грабителей стали 230 тысяч рублей, принадлежавших организации.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Преступников ищет полиция.

Ранее мы писали, что из частного дома в Парголово вынесли вещи и валюту на 4,7 млн рублей.

Фото: Piter.TV