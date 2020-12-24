В Приморском районе пятеро мужчин вручную парковали каршеринг, который мешал снегоуборочной технике

Автомобиль был припаркован на проспекте Авиаконструкторов.

Утром 23 февраля на проспекте Авиаконструкторов пятеро мужчин вручную парковали каршеринг, чтобы снегоуборочная техника смогла очистить улицы. Об этом написали пользователи в группе "ВКонтакте" ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.

Водитель снегоуборочной техники боялся поцарапать отвалом припаркованную машину "Яндекс.Драйв" и позвал на помощь автомобилистов. Впятером они перепарковали машину.

Ранее Piter.TV выкладывал видео, на котором полиция остановила каршеринг, которым управлял водитель с чужого аккаунта

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб.