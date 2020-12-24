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В Приморском районе пятеро мужчин вручную парковали каршеринг, который мешал снегоуборочной технике
Сегодня, 13:49
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kraratau27

В Приморском районе пятеро мужчин вручную парковали каршеринг, который мешал снегоуборочной технике

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Автомобиль был припаркован на проспекте Авиаконструкторов.

Утром 23 февраля на проспекте Авиаконструкторов пятеро мужчин вручную парковали каршеринг, чтобы снегоуборочная техника смогла очистить улицы. Об этом написали пользователи в группе "ВКонтакте" ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. 

Водитель снегоуборочной техники боялся поцарапать отвалом припаркованную машину "Яндекс.Драйв" и позвал на помощь автомобилистов. Впятером они перепарковали машину.

Ранее Piter.TV выкладывал видео, на котором полиция остановила каршеринг, которым управлял водитель с чужого аккаунта

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб. 

 

Теги: дороги, каршеринг
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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