На Арсенальной набережной утонул человек

На месте происшествия работают оперативные службы.

В Калининском районе Петербурга в четверг вечером утонул человек. Об этом сообщает 78.ru.

Инцидент произошел на Арсенальной набережной. По предварительным данным, двое мужчин распивали алкоголь, а затем решили искупаться в Неве. Один мужчина утонул, а второго достали из воды и отправили в больницу. На месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее мы писали, что с начала года более 30 человек погибли на путях в Петербурге и области. Один шестилетний ребенок погиб.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург