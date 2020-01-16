На Антонова-Овсеенко задержали женщин, которые обокрали пенсионерку

У 79-летней бабушки похитили 15 тыс. рублей.

В пятницу, 10 сентября, правоохранители задержали двух приятельниц, которых подозревают в краже денежных средств у пенсионерки. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 11сентября.

Известно, что в четверг вечером, 9 сентября, в полицию Калининского района обратилась пенсионерка, которая рассказала стражам порядка о краже денег. По словам заявительницы, в ее квартиру, находящуюся в доме № 9 по улице Ключевой, вошли две неизвестные ей женщины. "Гости" представились сотрудниками ЖЭК и сказали, что будут чистить вентиляцию. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки дома, они украли у бабушки 15 тыс. рублей.

Сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по факту кражи. Уже на следующий день в Невском районе на улице Антонова-Овсеенко правоохранители задержали одну из участниц дела. По ее наводкам полицейские нашли и вторую подозреваемую, которая уже имеет судимость.

Следственный процесс продолжается. Выясняются обстоятельства и подробности случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кировском районе задержали троллейбусного воришку со стажем.

Фото: Piter.tv