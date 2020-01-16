  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Антонова-Овсеенко задержали женщин, которые обокрали пенсионерку
Сегодня, 9:11
44
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Антонова-Овсеенко задержали женщин, которые обокрали пенсионерку

0 0

У 79-летней бабушки похитили 15 тыс. рублей.

В пятницу, 10 сентября, правоохранители задержали двух приятельниц, которых подозревают в краже денежных средств у пенсионерки. Об этом Piter.tv сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону 11сентября.

Известно, что в четверг вечером, 9 сентября, в полицию Калининского района обратилась пенсионерка, которая рассказала стражам порядка о краже денег. По словам заявительницы, в ее квартиру, находящуюся в доме № 9 по улице Ключевой, вошли две неизвестные ей женщины. "Гости" представились сотрудниками ЖЭК и сказали, что будут чистить вентиляцию. Воспользовавшись невнимательностью хозяйки дома, они украли у бабушки 15 тыс. рублей. 

Сотрудники УМВД возбудили уголовное дело по факту кражи. Уже на следующий день в Невском районе на улице Антонова-Овсеенко правоохранители задержали одну из участниц дела. По ее наводкам полицейские нашли и вторую подозреваемую, которая уже имеет судимость. 

Следственный процесс продолжается. Выясняются обстоятельства и подробности случившегося.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кировском районе задержали троллейбусного воришку со стажем. 

Фото: Piter.tv

Теги: воры-рецидивисты, обокрали пенсионерку, улица антонова-овсеенко
Категории: Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии