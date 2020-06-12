На Антонова-Овсеенко сгорел автомобиль

Огонь также успел перекинуться на ближайшую машину.

В пятницу утром, 12 июня, на улице Антонова-Овсеенко сгорел автомобиль Lada Kalina, также огонь перекинулся на Ford Focus. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Известно, что в ликвидации пожара приняли участие две пожарных машины. Жители ближайших домов отмечают, что сгоревшая легковушка "уже с пол года там разукомплектованная стояла, с разбитыми окнами". Очевидцы также предполагают, что поджигателя могла разозлить стихийная парковка: "там с парковкой все плохо, в два ряда паркуются, запирая друг друга".

Ранее мы писали, что в Красногвардейском районе дотла сгорела иномарка.

Видео: vk.com/spb_today

