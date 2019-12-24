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В Красногвардейском районе дотла сгорела иномарка

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В результате происшествия никто не пострадал.

Рано утром 1 июня в Красногвардейском районе Петербурга случился пожар. На пересечении улицы Передовиков и проспекта Косыгина воспламенился автомобиль марки Renault Megane. Владелец авто опубликовал в сети фото и видео с места происшествия.

"Прощай, моя машина… Всем, кто помогал, спасибо огромное, не успел их отблагодарить, берегите себя", - отметил мужчина.

На видео можно увидеть, как полыхает передняя часть авто. На снимках показано, что стало с машиной после ликвидации огня – она практически выгорела и восстановлению не подлежит. В результате инцидента никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, не сообщается.

Ранее мы писали, что ночью в Приморском районе тушили заброшенную военную часть.

Фото, видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / Гасан Абдуллаев

Теги: renault megane, автомобильный пожар, горит машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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