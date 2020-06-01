Ночью в Приморском районе тушили заброшенную военную часть

Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

В ночь на 1 июня в Приморском районе Петербурга произошел крупный пожар. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу и области, на улице Репищева, 10/1, загорелось старое двухэтажное здание. По словам горожан, полыхала заброшенная военная часть. В распоряжении Piter.TV оказалось видео с места происшествия.

Как рассказали очевидцы, сначала огонь был только на первом этаже. Потом он перебросился на второй этаж и крышу. Общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров.

К ликвидации пожара от МЧС привлекли 8 единиц техники и 32 человек личного состава. Также, по словам очевидцев, на место происшествия приехали реанимобиль, ДПС и несколько аварийных машин.

В 04:36 открытое горение было ликвидировано. На данный момент пожарные работают по тушению тления в завалах. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее мы писали, что в Уманском переулке загорелось офисно-производственное здание.

Видео: Piter.TV