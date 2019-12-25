На Амуре построят загоризонтную РЛС для контроля авиации США

Сейчас на площадке для неё продолжаются строительные работы.

На Амуре построят загоризонтную вторую загоризонтную радиолокационную станцию в 2024 году для контроля авиации США на восточном стратегическом направлении. Об пишут "РИА Новости" со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что станция также нужна для "своевременного противодействия потенциальным воздушными угрозами". Это, например, крылатые и гиперзвуковые ракеты.

Стратегическим восточным направлением считаются Чукотское, Камчатское и Сахалинско-Тихоокеанское воздушные направления.

Сейчас на площадке для РЛС продолжаются строительные работы.

Ранее "передовая" сборка Су-57 попала на видео.