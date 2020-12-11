The Drive прокомментировал технологии, использующиеся при сборке российского самолета пятого поколения.

"Передовая" сборка Су-57 попала на видео. На YouTube-канале пользователя shota sabauri размещено два видео о том, как российский истребитель пятого поколения производится на заводах. Внимание на публикацию обратили журналисты американского издания The Drive.

Известно, что сборка самолета ведется на территории цеха в Комсомольске-на-Амуре при авиационном заводе имени Юрия Гагарина. В изготовлении борта эксперты используют технологию дополненной реальности для контроля качества. Кадры сняты еще 24 марта, но в соцсетях они появились только 10 декабря.

В этом сценарии AR, похоже, работает с использованием QR-кодов, прикрепленных к различным основным узлам Су-57, которые затем сканируются техническим специалистом. Это, в свою очередь, вызывает соответствующий алгоритм AR, который накладывает сгенерированные в цифровом виде изображения различных узлов и компонентов, показывая рабочему, где находятся различные части материал The Drive

Авторы статьи напомнили, что данная технология впервые применялась в 1990-ых годах в Японии. Тогда с ее помощью изготавливали автомобили. Похожий метод применяется в США для F-35 Lightning II.

В США назвали цель ведомого Су-57.

Видео: YT / shota sabauri