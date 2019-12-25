На Алтае объявили в розыск мужчину по подозрению в похищении школьницы

Девочка вернулась домой сама, ее отпустил похититель.

В городе Бийск Алтайского края мужчина два дня удерживал 12-летнюю девочку в подвале. Об этом информирует пресс-служба СУ СК по региону.

Подросток не вернулся домой 31 июля после велопрогулки. Было возбуждено уголовное дело. Волонтеры и родители девочки организовали поиски, в ходе которых на берегу реки Бия были обнаружены личные вещи пропавшей. Ночью 2 августа девочка пришла домой самостоятельно. Каких-либо травм на теле девочки не обнаружено. Она сообщила, что ее удерживал в подвале дома 40-летний мужчина. По словам подростка, он сам отпустил ее домой.

В настоящее время ведется поиск мужчины. Мотивы, которые толкнули его на такой поступок, неизвестны. Личность похитителя установили. Его зовут Олег Лавкин. Ранее мужчина судим за хранение наркотиков, пишет Telegram-канал "Life Shot".

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Фото: Telegram / Life Shot, Следственный комитет России