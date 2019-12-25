На Алтае школьник выстрелом из пневмата ранил другого ученика

Подросток стрелял в дерево, а пуля попала в человека.

В Алтайском крае школьник выстрелил в голову другому ученику. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Инцидент произошел 1 декабря. По данным ведомства, учащийся десятого класса выстрелил из пневматического оружия и попал в голову ученику восьмого класса. В результате ЧП, несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение.

Источник "РИА Новости" в региональном минздраве рассказал, инцидент произошел по неосторожности – подросток стрелял в дерево, но пуля отрикошетила и попала в голову другому ученику. Отмечается, что у ребенка повреждены мягкие ткани, состояние подростка оценивается как удовлетворительное.

В настоящее время прокуратурой Алтайского района проводится проверка произошедшего.

Ранее три ученика погибли при стрельбе в школе в штате Мичиган.

Фото: Piter.tv