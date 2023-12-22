На Алтае перекрыли участок трассы "Чуйский тракт" из-за камнепада

Сроки восстановления дорожного полотна пока что не раскрываются.

Камнепад повредил участок Чуйского тракта, расположенного в Онгудайском районе Республики Алтай. В настоящее время коммунальные и экстренные службы перекрыли проезжую часть по территории. Соответствующее заявление сделали представители прес-сслужбы управления федеральных автомобильных дорог "Алтай". Известно, что инцидент зафиксирован около 9 часов утра по местному времени (в пять часов утра по Москве) 19 января. Из-за обрушения скалы была повреждена дорога Р-256 на 764-ом километре.

Одна полоса движения разрушена, под второй, по оценке специалистов, образовались пустоты... Движение по участку закрыто для всех видов транспорта с 10.30 на участке между населенными пунктами Йодро и Акташ (км 737 - км 790) пресс-служба профильного управления

В настоящий момент к месту происшествия направлена специализированная техника. В работах по восстановлению будут задействованы комбинированная дорожная машина, трактор МТЗ, погрузчик, экскаватор. Прорабатывается вопрос усиления механизированной бригады дополнительной техникой. Сотрудники дорожной службы разберут покрытие, а затем в образовавшиеся пустоты зальют крупнообломочный грунт и песчано-гравийную смесь.

В КБР трех пострадавших во время камнепада в горах доставили в больницу.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости