На Алтае ФСБ задержала иностранца за попытку завербовать знакомого в запрещенное ИГ*

Мужчина помещен под стражу.

В Алтайском крае региональное управление ФСБ задержала иностранца за попытку завербовать знакомого в запрещенную на территории РФ террористическую организацию ИГ. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Речь идет о вовлечении лица в деятельность террористов. В пресс-службе силовой структуры отметили, что фигурант расследования разделял идеологию, методы и цели данного преступного движения.

В ходе бесед он оправдывал методы организации по борьбе с "неверными", пропагандировал радикальные идеи, демонстрируя при этом видеоролики террористической направленности, убеждал собеседника выехать за рубеж и вступить в ряды группировки. пресс-служба ФСБ по Алтаю

В настоящее время подозреваемому официально предъявлено обвинение. По решению Центрального районного суда города Барнаула мужчина взят под стражу.

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Фото и видео: УФСБ РФ по Алтайскому краю