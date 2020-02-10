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На Алтае 2 парня сбросили девушку с моста и скрылись

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Опубликовано видео с места покушения на убийство на 24-летнюю девушку.

В Алтайском крае расследуется уголовное дело о покушении на убийство молодой девушки двумя приятелями.

Управление на транспорте МВД РФ по Алтайскому краю сообщает, что 20 и 18-летние молодые люди подозреваются в покушении на убийство 24-летней девушки. Сообщается, что у 20-летнего парня возникли неприязненные отношения к своей знакомой. В ночь на 6 февраля вместе со своим 18-летним приятелем, они заманили девушку на мост, где схватили ее за одежду и сбросили с моста на голый лед. После чего ушли с места преступления.

Девушку, которая не могла самостоятельно передвигаться,  спустя несколько часов обнаружили местные жители. С тяжелыми травмами и переохлаждением она была госпитализирована в больницу. Подозреваемых вскоре нашли и задержали.

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Видео и фото: Управление на транспорте МВД РФ по Алтайскому краю

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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