На АЗС Ульяновской области ввели новые правила продажи топлива

В администрации региона объяснили свое решение мерами борьбы со спекулянтами.

Региональное правительство Ульяновской области приняло решение ввести на территории с 25 июня временные ограничения на продажу топлива. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы администрации по результатам оперативного заседания штаба. Специалисты уточнили, что постановление одобрено для того, чтобы избежать спекуляций на внутреннем рынке. Заместитель председателя правительства Руслан Хайрудинов уточнил, что дополнительно введен запрет на продажу бензина и дизельного топлива в потребительскую тару и прочие емкости. Для транспортных средств местных экстренных и оперативных служб, специальной техники жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и топливно-энергетического комплекса (ТЭК), а также пассажирского общественного транспорта, сельхозтоваропроизводителей продажа энергетических ресурсов будет производиться без каких-либо ограничений.

Решением штаба всем компаниям, которые продают бензин и дизельное топливо в розницу через сети АЗС, с 25 июня рекомендовано ограничить продажу бензина в объеме не более 40 л на одно легковое транспортное средство, дизельного топлива - в объеме не более 100 л на одно легковое транспортное средство и не более 300 л для грузовых автомобилей и автобусов. Руслан Хайрудинов, заместитель председателя правительства Ульяновской области

Подобные меры временные и будут действовать до особого распоряжения регионального правительства.

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Фото: Piter.tv