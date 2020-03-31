На 96-году жизни скончалась пианистка Ольга Жукова

В конце этого месяца у Жуковой был запланирован концерт учеников пианистки.

В пятницу, 5 ноября, стало известно, что на 96-м году жизни скончалась пианистка, заслуженная артистка России Ольга Жукова. Артистка умерла 4 ноября. Об этом сообщает московская Государственная консерватория имени Чайковского.

В конце этого месяца у Жуковой был запланирован концерт учеников пианистки. На этот день перенесли вечер памяти Ольги Жуковой. В консерватории отметили, что за время учебы в консерватории Жукова была удостоена Сталинской стипендии, а также II премии на Московском филармоническом конкурсе за лучшее исполнение произведений Скрябина, посвященное 30-летию со дня смерти композитора.

Ранее на 90-м году жизни умер диктор Игорь Кириллов.

Фото: kino-teatr.ru