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На 96-году жизни скончалась пианистка Ольга Жукова
Сегодня, 18:26
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На 96-году жизни скончалась пианистка Ольга Жукова

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В конце этого месяца у Жуковой был запланирован концерт учеников пианистки.

В пятницу, 5 ноября, стало известно, что на 96-м году жизни скончалась пианистка, заслуженная артистка России Ольга Жукова. Артистка умерла 4 ноября. Об этом сообщает  московская Государственная консерватория имени Чайковского.

В конце этого месяца у Жуковой был запланирован концерт учеников пианистки. На этот день перенесли вечер памяти Ольги Жуковой. В консерватории отметили, что за время учебы в консерватории Жукова была удостоена Сталинской стипендии, а также II премии на Московском филармоническом конкурсе за лучшее исполнение произведений Скрябина, посвященное 30-летию со дня смерти композитора.

Ранее на 90-м году жизни умер диктор Игорь Кириллов.

Фото: kino-teatr.ru

Теги: заслуженная артистка, консерватория, ольга жукова, пианистка
Категории: Новости России, Новости СПб, Лента новостей,

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