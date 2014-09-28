На 8% вырос объём просроченных корпоративных кредитов в Петербурге

После ухода зарубежных брендов многие компании отметили, что арендаторы перестали платить им деньги за торговую недвижимость.

На 8% крупные петербургские организации, в том числе факторинг, увеличили объем просрочек по кредитам. Это произошло с января по июнь текущего года, передает "Деловой Петербург".

Эксперты считают, что бить тревогу еще рано. Восстановление спроса на банковское финансирование и рост кредитного портфеля держат на плаву долю проблемных займов – 4,4%. При этом банки жалуются на прирост неплатежеспособных организаций. С этой проблемой столкнулись 21 из 25 отраслей.

Банки не спешат поднимать проблему корпоративного кредитования. Они уже давно поделили между собой наиболее значимых клиентов. Финансисты затруднились оценивать трудности мигрирующего из банка в банк малого и среднего бизнеса.

После ухода зарубежных брендов многие компании отметили, что арендаторы перестали платить им деньги за торговую недвижимость. В складском сегменте трудности возникли после сокращения грузоперевозок, а в жилом — на фоне роста цен на стройматериалы.

Ранее в Выборгском районе открылся новый филиал МФЦ. В МФЦ будет предоставляться большой перечень услуг: переоформление водительских удостоверений, оформление международных водительских удостоверений, оформление резидентного или льготного парковочного разрешения, предоставление сведений о нарушениях дорожного движения, запись ребенка в школу или садик, замена паспорта или детского удостоверения и другие.

Фото: Piter.tv

