В Выборгском районе открылся новый филиал МФЦ

На Северном проспекте открылся новый филиал МФЦ в Выборгском районе. Он появился в торговом центре "Маршал".

В МФЦ будет предоставляться большой перечень услуг: переоформление водительских удостоверений, оформление международных водительских удостоверений, оформление резидентного или льготного парковочного разрешения, предоставление сведений о нарушениях дорожного движения, запись ребенка в школу или садик, замена паспорта или детского удостоверения и другие.

Оплатить госпошлину при оформление ряда услуг можно будет прямо в окнах МФЦ.

В этом году новые отделения также откроются в Василеостровском, Красносельском, Приморском районах. Еще один появится в Выборгском.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"