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В Выборгском районе открылся новый филиал МФЦ
Сегодня, 15:27
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В Выборгском районе открылся новый филиал МФЦ

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На Северном проспекте открылся новый филиал МФЦ в Выборгском районе. Он появился в торговом центре "Маршал". 

В МФЦ будет предоставляться большой перечень услуг: переоформление водительских удостоверений, оформление международных водительских удостоверений, оформление резидентного или льготного парковочного разрешения, предоставление сведений о нарушениях дорожного движения, запись ребенка в школу или садик, замена паспорта или детского удостоверения и другие. 

Оплатить госпошлину при оформление ряда услуг можно будет прямо в окнах МФЦ. 

В этом году новые отделения также откроются в Василеостровском, Красносельском, Приморском районах. Еще один появится в Выборгском. 

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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