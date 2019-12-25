На 75-ом километре станции Каннельярви пройдет ремонт

Мероприятия по сужению проезжей части продлятся 2 дня.

В среду и четверг, 21 и 22 мая, на железнодорожном переезде 75 километр станции Каннельярви направления Санкт-Петербург – Бусловская пройдут ремонтные работы. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Мероприятия будут проводиться с 11:00 до 16:00. Дорожники будут сужать проезжзую часть в связи с заменой плит, загораживающих переезд.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборгском районе проверили соблюдение пожарной безопасности многодетными семьями.

Фото: Piter.TV