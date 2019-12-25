В Выборгском районе проверили соблюдение пожарной безопасности многодетными семьями

Инструктаж был также проведен для пожилых.

В Выборгском районе на территориях поселка Сопки, городского поселения Рощино и поселка Красносельское состоялись мероприятия по профилактике и информированию населения о возникновении ЧС в быту. Комиссия посетила многодетные семьи, проживающие в ломах с пониженной пожароустойчивостью. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересные события в Выборге".

Обходы провели сотрудники Выборгской городской прокуратуры, МЧС, представители социальных служб администрации Выборгского района и местного отделения ВДПО. Жителей проинформировали об основных причинах пожаров и действиях, необходимых при возникновении чрезвычайной ситуации. Кроме того, Многодетный семьям передали пожарные извещатели для оперативного оповещения МЧС, а также листовки с противопожарной инструкцией.

Напомним, что подобные мероприятия проводятся в районе регулярно.

Ранее мы рассказали о том, что капитальный ремонт сетей водоотведения стартовал в Выборге.

Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting