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smirenny

На 74-м километре КАД столкнулись две фуры

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Одна из фур была с цистерной с надписью "огнеопасно".

В ночь на среду, 19 мая, на 74-м километре внешней стороны КАД столкнулись две фуры, рассказал очевидец в соцсетях. 

Достоверных сведений о причинах аварии пока нет, по предварительной информации, обошлось без жертв. 

Произошла жесткая авария с грузовиками. Одна из фур была с цистерной с надписью "огнеопасно".

очевидец.

Судя по предоставленным кадрам, оба большегруза сильно пострадали, одну из фур и вовсе развернуло на 180 градусов от удара.

Ранее мы писали, что фура с вывернутой кабиной перегородила дамбу в Петербурге.

Видео: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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