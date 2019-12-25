На 74-м километре КАД столкнулись две фуры

Одна из фур была с цистерной с надписью "огнеопасно".

В ночь на среду, 19 мая, на 74-м километре внешней стороны КАД столкнулись две фуры, рассказал очевидец в соцсетях.

Достоверных сведений о причинах аварии пока нет, по предварительной информации, обошлось без жертв.

Произошла жесткая авария с грузовиками. Одна из фур была с цистерной с надписью "огнеопасно". очевидец.

Судя по предоставленным кадрам, оба большегруза сильно пострадали, одну из фур и вовсе развернуло на 180 градусов от удара.

Ранее мы писали, что фура с вывернутой кабиной перегородила дамбу в Петербурге.

Видео: vk.com/spb_today