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Фура с вывернутой кабиной перегородила дамбу в Петербурге
Сегодня, 9:14
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smirenny

Фура с вывернутой кабиной перегородила дамбу в Петербурге

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Авария произошла на 133 километре кольцевой автодороги.

Вечером во вторник, 18 мая, на  133 километре КАД по направлению в Кронштадт фура попала в ДТП, передает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Большегруз перегородил среднюю и правую полосу. По предварительным данным, водитель жив, его осмотрели медики и зафиксировали небольшие ушибы. На место прибыли экстренные службы. Отмечается, что авария заняла две полосы (правую и среднюю), движение осуществлялось по левой. 

Кабина у фуры оторвалась и "смотрит" лобовым стеклом в асфальт. Обстоятельства аварии пока неизвестны.

Ранее мы писали, что неизвестный избил мужчину в ночном клубе в центре Петербурга.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, дтп
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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