Фура с вывернутой кабиной перегородила дамбу в Петербурге

Авария произошла на 133 километре кольцевой автодороги.

Вечером во вторник, 18 мая, на 133 километре КАД по направлению в Кронштадт фура попала в ДТП, передает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу дирекции комплекса защитных сооружений Петербурга.

Большегруз перегородил среднюю и правую полосу. По предварительным данным, водитель жив, его осмотрели медики и зафиксировали небольшие ушибы. На место прибыли экстренные службы. Отмечается, что авария заняла две полосы (правую и среднюю), движение осуществлялось по левой.

Кабина у фуры оторвалась и "смотрит" лобовым стеклом в асфальт. Обстоятельства аварии пока неизвестны.

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Фото: Piter.tv